В Минобороны подтвердили освобождение Петропавловки в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Петропавловка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что этого добились подразделениями группировки войск «Запад».

По данным ведомства, в настоящее время бойцы продолжают уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных на левом берегу реки Оскол.

Кроме того, силы РФ взяли под контроль населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой народной республики, рассказали в Минобороны РФ.

20 ноября командующий российской группировки войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили село Петропавловка.

В тот же день Путин заявил, что российские военные заблокировали 15 украинских батальонов в районе Купянск-Узлового.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов.