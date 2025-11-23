Командир Авидзба: ВСУ не хватает мобилизованных для закрытия дыр в обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются затыкать дыры в местах успешных прорывов российской армии, но у украинских войск не хватает мобилизованных для этих целей. Об этом ТАСС заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Не успевает он [противник] уже столько мобилизованных сил бросать. Мы видим, что они пытаются очагами затыкать [дыры] в местах прорывов», — сказал он.

По мнению собеседника агентства, эта стратегия ВСУ не будет успешной.

«Быть догоняющими в обороне — это точно утопия», — отметил Авидзба.

21 ноября первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») заявил, что взятие под контроль Купянска российскими военнослужащими свидетельствует о пошатнувшейся линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, она будет рушиться и дальше.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Ранее советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска.