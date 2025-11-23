На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командир «Пятнашки» рассказал, чего не хватает ВСУ для закрытия дыр в обороне

Командир Авидзба: ВСУ не хватает мобилизованных для закрытия дыр в обороне
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются затыкать дыры в местах успешных прорывов российской армии, но у украинских войск не хватает мобилизованных для этих целей. Об этом ТАСС заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Не успевает он [противник] уже столько мобилизованных сил бросать. Мы видим, что они пытаются очагами затыкать [дыры] в местах прорывов», — сказал он.

По мнению собеседника агентства, эта стратегия ВСУ не будет успешной.

«Быть догоняющими в обороне — это точно утопия», — отметил Авидзба.

21 ноября первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») заявил, что взятие под контроль Купянска российскими военнослужащими свидетельствует о пошатнувшейся линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, она будет рушиться и дальше.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Ранее советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами