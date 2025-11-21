Депутат Журавлев: освобождение Купянска говорит о том, что оборона ВСУ рушится

Освобождение Купянска российскими военными свидетельствует о пошатнувшейся линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — она будет рушиться и дальше. Об этом заявил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«Линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась и будет рушиться и дальше», — сказал он.

По словам депутата, неудачи противника являются показателем эффективности выбранной Генштабом ВС РФ тактики. Журавлев подчеркнул, что неторопливое «перемалывание украинской армии» вынуждает бойцов ВСУ отступать и прятаться.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются.

Генштаб ВСУ потерю города не признает и заявляет о продолжении «контрдиверсионных мероприятий».

