Советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска

Кимаковский: взятие Купянска замкнуло кольцо вокруг ВСУ на левом берегу Оскола
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска, взяв под контроль город Купянск в Харьковской области, фактически замкнули кольцо вокруг крупной украинской группировки на левом берегу Оскола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Освобождение Купянска это, фактически, замыкание кольца вокруг украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большого количества населенных пунктов на левом берегу Оскола», — сказал он.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются.

Генштаб ВСУ потерю города не признает и заявляет о продолжении контрдиверсионных мероприятий.

Ранее Путин заявил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области.

СВО: последние новости
