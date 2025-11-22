На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные пресекают попытки ВСУ вырваться из окруженного Димитрова

Пушилин: у ВСУ нет шансов вырваться из окруженного Димитрова
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются вырваться из окруженного Димитрова (украинское название — Мирноград), но шансов у них практически нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Касаемо Димитрова, противник еще предпринимает попытки вырваться из окружения в направлении Родинского, на севере республики была купирована попытка противника прорваться и вырваться из окружения... Шансов у оставшихся боевиков вооруженных формирований Украины практически нет», — сказал Пушилин.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские бойцы зачистили от украинских войск 22 здания в Димитрове.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили до 25 солдат ВСУ при попытке выйти из Димитрова. По данным Минобороны РФ, российские бойцы сорвали пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении при сторонней поддержке тяжелой техники. В ходе боя были ликвидированы четыре боевые бронированные машины противника.

Ранее эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО «пощечиной» для НАТО.

