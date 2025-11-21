Минобороны: «Центр» уничтожил до 25 солдат ВСУ при попытке выйти из Димитрова

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили около 25 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке вырваться из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России в Telegram-канале.

«В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, российские бойцы сорвали пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при сторонней поддержке тяжелой техники. В ходе боя были ликвидированы четыре боевые бронированные машины украинской стороны.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что из Димитрова проводится эвакуация мирных жителей. По словам советника, эвакуацию проводили с учетом всех рисков. Он добавил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели охоту на гражданских, которые выходили в сторону России.

Незадолго до этого он рассказал, что в подвалах населенного пункта, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск), остаются минимум две тысячи человек. По его словам, сейчас штурмовые группы выводят этих людей через организованные коридоры.

