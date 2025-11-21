На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться из Димитрова

Минобороны: «Центр» уничтожил до 25 солдат ВСУ при попытке выйти из Димитрова
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили около 25 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке вырваться из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России в Telegram-канале.

«В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, российские бойцы сорвали пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при сторонней поддержке тяжелой техники. В ходе боя были ликвидированы четыре боевые бронированные машины украинской стороны.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что из Димитрова проводится эвакуация мирных жителей. По словам советника, эвакуацию проводили с учетом всех рисков. Он добавил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели охоту на гражданских, которые выходили в сторону России.

Незадолго до этого он рассказал, что в подвалах населенного пункта, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск), остаются минимум две тысячи человек. По его словам, сейчас штурмовые группы выводят этих людей через организованные коридоры.

Ранее эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО «пощечиной» для НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами