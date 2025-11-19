Стремительное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения спецоперации стало пощечиной для стран НАТО. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Идет очень серьезное продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения практически ежедневно. Освобождаются от трех до четырех населенных пунктов, в том числе в Запорожской и Харьковской областях», — отметил он.

По словам эксперта, это большой удар, пощечина по самолюбию Брюсселя, стран НАТО и так называемой коалиции «АнтиРоссия», которые надеялись на то, что смогут дать Украине вооружение, которое создаст переломный момент на поле боя, а получилось наоборот — техника западных образцов очень удачно горит.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.

17 ноября в оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны заявили о продолжении наступления в Димитрове.