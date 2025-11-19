На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО пощечиной для НАТО

ТАСС: стремительное продвижение ВС РФ в зоне СВО стало пощечиной для НАТО
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Стремительное продвижение Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения спецоперации стало пощечиной для стран НАТО. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Идет очень серьезное продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения практически ежедневно. Освобождаются от трех до четырех населенных пунктов, в том числе в Запорожской и Харьковской областях», — отметил он.

По словам эксперта, это большой удар, пощечина по самолюбию Брюсселя, стран НАТО и так называемой коалиции «АнтиРоссия», которые надеялись на то, что смогут дать Украине вооружение, которое создаст переломный момент на поле боя, а получилось наоборот — техника западных образцов очень удачно горит.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.

17 ноября в оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны заявили о продолжении наступления в Димитрове.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами