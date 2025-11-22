На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские бойцы зачистили от ВСУ часть Димитрова в ДНР

МО РФ: российские штурмовики очистили от ВСУ 22 здания в Димитрове
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы зачистили от украинских войск 22 здания в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В населенном пункте Димитров Донецкой народной республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания», — говорится в сводке.

Кроме того, сообщили в российском военном ведомстве, группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области, также продолжается зачистка населенного пункта Ровное в ДНР.

Днем ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об эвакуации из Димитрова мирных жителей.

Также накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожил до 25 солдат ВСУ при попытке выйти из Димитрова.

Ранее эксперт назвал «пощечиной» для НАТО стремительное продвижение ВС России в зоне СВО.

