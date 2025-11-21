Российские военнослужащие за неделю взяли под контроль 16 населенных пунктов, в том числе город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

На Харьковском направлении были взяты под контроль Двуречанское и Цегельное в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» завершили взятие города Купянск и продолжают уничтожать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных на левом берегу реки Оскол.

«Освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь в ДНР и Петропавловка Харьковской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт Платоновка в ДНР.

В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвигаться в глубину обороны ВСУ и «завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области».

Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Малую Токмачку в Запорожской области.

Ранее ВСУ предрекли обрушение фронта на Купянском направлении.