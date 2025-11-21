На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил о доказательстве миру российской инициативы после взятия Купянска

Коротченко: взятие Купянска доказало миру, что вся инициатива в руках России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Освобождение Купянска доказало всему мировому сообществу, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — в руках России. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

«Со взятием под контроль Купянска и решением в ближайшее время судьбы окруженной группировки ВСУ, которой предстоит сдаться, либо она будет уничтожена, открываются новые возможности для дальнейшего наступления. И это критическим образом уже сейчас влияет на возможности противника в целом оказывать военное сопротивление», — сказал он.

Коротченко отметил, что взятие населенного пункта является большим успехом с точки зрения восприятия СВО во всем мире.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются. Генштаб Вооруженных сил Украины потерю города не признает и заявляет о продолжении «контрдиверсионных мероприятий».

Ранее советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска.

