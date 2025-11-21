ТАСС сообщил об уничтожении в Купянске до трех тысяч украинских военных

ТАСС: ВС РФ уничтожили до 3 тысяч военных ВСУ, пытавшихся вырваться из Купянска

Украинская армия потеряла около трех тысяч военных и почти 900 единиц техники, пытаясь вырваться из окружения в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», — сказал источник агентства, отметив, что меры украинского командования не помогли.

По информации ТАСС, для удержания Купянска ВСУ стянули в город до 20 тысяч военных, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о взятии Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются.

Ранее Путин заявил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области.