На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герасимов заявил, что Киев не дает указаний своим войскам о сдаче в плен

Герасимов: Киев не дает указаний украинским военным о сдаче в плен
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Киевские власти не дают ВСУ указаний о сдаче в плен. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что многие военнослужащие, учитывая безвыходное положение, принимают решение о сдаче в плен.

«Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», — отметил Герасимов.

При этом Путин подчеркнул, что политическое руководство Украины таковым не является. По его словам, с марта прошлого года это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть в республике.

Глава государства также заявил, что представители украинской власти не думают о судьбе Украины и своих военнослужащих, будучи озабоченными только личным обогащением.

Ранее пленный ВСУ рассказал о брошенных в окружении под Красноармейском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами