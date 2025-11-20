Герасимов: Киев не дает указаний украинским военным о сдаче в плен

Киевские власти не дают ВСУ указаний о сдаче в плен. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что многие военнослужащие, учитывая безвыходное положение, принимают решение о сдаче в плен.

«Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», — отметил Герасимов.

При этом Путин подчеркнул, что политическое руководство Украины таковым не является. По его словам, с марта прошлого года это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть в республике.

Глава государства также заявил, что представители украинской власти не думают о судьбе Украины и своих военнослужащих, будучи озабоченными только личным обогащением.

