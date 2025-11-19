Пленный ВСУ рассказал о брошенных в окружении под Красноармейском

Пленный Сидельник: ВСУ в Красноармейске не знали, что находятся в окружении

Украинское командование скрывало от военнослужащих в Красноармейске (украинское название — Покровск) информацию о полном окружении и критическом положении с поставками. Об этом в видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал взятый в плен солдат ВСУ Александр Сидельник.

По словам военнослужащего, в блиндаже закончились еда, вода и боеприпасы, а из-за постоянных обстрелов невозможно было выйти наружу. Раненых приходилось спасать самостоятельно, поскольку командование не организовывало эвакуацию.

«Говорили, что держитесь, все будет, но когда - хрен его знает, когда будет возможность. Что мы в окружении, нам никто ничего не говорил», — сообщил Сидельник.

Пленный также рассказал, что был мобилизован несмотря на серьезные проблемы со здоровьем - разрыв легкого и печени, а также металлическую пластину в ноге. Медкомиссия признала его полностью здоровым.

Сидельник призвал других военнослужащих ВСУ, желающих жить, сдаваться в плен.

«Нас насильно закидывают для уничтожения. Население не вечное, пора эту войну заканчивать», — подытожил он.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют зону контроля в окрестностях Красноармейска.

14 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Он отметил, что сообщения между городами больше нет, украинские подразделения «отрезаны друг от друга».

