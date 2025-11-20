Назначен новый командующий группировкой «Юг» ВС РФ

Начальник штаба Южной группировки войск Сергей Медведев (признан в РФ иностранным агентом) назначен ее командующим. Это следует из трансляции посещения президентом России Владимиром Путиным командного пункта группировки «Запад», которую вел телеканал «Россия 1».

Генерал-полковника Александра Санчика, ранее командовавшего группировкой войск «Юг», назначили на должность заместителя министра обороны.

В четверг президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где ему доложили о ситуации вокруг Купянска и на других участках в зоне спецоперации. Российский лидер получил подробные доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении. При этом командир группировки «Запад» рассказал об обстановке вокруг Купянска.

Президент отметил, что проводил такое же совещание почти месяц назад, и все те задачи, которые ставились, были выполнены. Путин высоко оценил работу командного и личного составов.

Ранее Путин заявил, что власти Украины «сидят на золотых унитазах» и игнорируют интересы государства.