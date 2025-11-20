На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назначен новый командующий группировкой «Юг» ВС РФ

Сергей Медведев возглавил группировку войск «Юг» ВС России
Начальник штаба Южной группировки войск Сергей Медведев (признан в РФ иностранным агентом) назначен ее командующим. Это следует из трансляции посещения президентом России Владимиром Путиным командного пункта группировки «Запад», которую вел телеканал «Россия 1».

Генерал-полковника Александра Санчика, ранее командовавшего группировкой войск «Юг», назначили на должность заместителя министра обороны.

В четверг президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где ему доложили о ситуации вокруг Купянска и на других участках в зоне спецоперации. Российский лидер получил подробные доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении. При этом командир группировки «Запад» рассказал об обстановке вокруг Купянска.

Президент отметил, что проводил такое же совещание почти месяц назад, и все те задачи, которые ставились, были выполнены. Путин высоко оценил работу командного и личного составов.

Ранее Путин заявил, что власти Украины «сидят на золотых унитазах» и игнорируют интересы государства.

