Бывший командующий группировкой «Юг» назначен замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика, ранее командовавшего группировкой войск «Юг», на должность заместителя министра обороны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одновременно с этим главой государства назначен новый заместитель секретаря Совета безопасности — им стал генерал-полковник Андрей Булыга. Оба военачальника освобождены от ранее занимаемых должностей.

Александр Санчик около года назад стал временно исполняющим обязанности командующего группировкой «Юг». В конце октября он лично докладывал министру обороны Андрею Белоусову о взятии населенного пункта Дроновка в ДНР. До этого Санчик занимал командные должности в Восточном военном округе, а в мае 2024 года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками этого округа.

Новость дополняется.