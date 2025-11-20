Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских солдат

Россия передала Украине 1000 тел украинских военных и получила от Киева 30 тел российских солдат. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

По его словам, обмен был проведен в рамках стамбульских договоренностей.

19 ноября в силовых структурах РФ рассказали, что тело российского военнослужащего Евгения С., погибшего в украинском плену, возвращено в ходе обмена, однако при вскрытии обнаружено отсутствие сердца. По данным источника, смерть военнослужащего наступила в результате массовой кровопотери. На теле обнаружен застарелый хирургический разрез в области сердца, указывающий на извлечение органа. Личность бойца была установлена по дактилоскопической экспертизе. По словам силовика, «мы воюем с настоящим зверьем».

Последний обмен телами между Россией и Украиной состоялся 23 октября. России вернули 31 тело погибших. Координационный штаб Украины, в свою очередь, сообщил о получении 1000 тел служащих своих войск.

18 сентября военный корреспондент Александр Коц сообщил об обмене по схеме «1000 на 24». Тогда украинская сторона получила 1000 тел, российская — 24.

Ранее в Госдуме заявили, что остановка Киевом переговоров не повлияет на обмен пленными и телами.