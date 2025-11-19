На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскому военному вырезали сердце в украинском плену

ТАСС: тело российского военного вернули из украинского плена без сердца
close
Reuters

Тело российского военнослужащего Евгения С., погибшего в украинском плену, возвращено в ходе обмена, однако при вскрытии обнаружено отсутствие сердца. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, смерть военнослужащего наступила в результате массовой кровопотери. На теле обнаружен застарелый хирургический разрез в области сердца, указывающий на извлечение органа. Личность бойца была установлена по дактилоскопической экспертизе.

«Киевский режим может сколько угодно вопить про Женевскую конвенцию, но вышеописанные факты говорят о том, что мы воюем с настоящим зверьем», — заявил представитель силовых структур.

Последний обмен телами между Россией и Украиной состоялся 23 октября. России вернули 31 тело погибших». Координационный штаб Украины, в свою очередь сообщил о получении 1000 тел служащих своих войск.

18 сентября военный корреспондент Александр Коц сообщил об обмене по схеме «1000 на 24». Тогда украинская сторона получила 1000 тел, российская — 24.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «бредовым».

Обмены пленными с Украиной
