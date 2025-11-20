Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль село Веселое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

По информации оборонного ведомства, российские силы продолжают продвижение в глубину обороны противника.

До этого в Минобороны рассказали, что с начала 2025 года в ходе спецоперации силами группировки «Восток» было освобождено более 1,4 тысяч квадратных километров территории. При этом расчеты зенитных FPV-дронов уничтожили более 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что этого удалось достичь за счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников.

Накануне ВСУ бросили тяжело раненых солдат на территории сельхозпредприятия в Ровнополье Запорожской области. Раненые бойцы ВСУ не оказали никакого сопротивления и сразу были взяты в плен.

Ранее ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области.