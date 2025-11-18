За последнее время расчеты зенитных FPV-дронов группировки российских войск «Восток» уничтожили более 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам начальника управления войск беспилотных систем, группировка нарастила количество боеготовых расчетов и увеличила поставки беспилотников. Благодаря этому суточное применение дронов было значительно увеличено, отметил военный. Начальник подчеркнул, что подобные показатели способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны ВСУ.

15 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоково в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что на этом участке фронта задействованы подразделения группировки войск «Восток».

