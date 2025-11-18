На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В группировке «Восток» отчитались по уничтоженным дронам за последнее время

Минобороны: расчеты FPV-перехватчиков «Востока» уничтожили более 900 БПЛА
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

За последнее время расчеты зенитных FPV-дронов группировки российских войск «Восток» уничтожили более 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам начальника управления войск беспилотных систем, группировка нарастила количество боеготовых расчетов и увеличила поставки беспилотников. Благодаря этому суточное применение дронов было значительно увеличено, отметил военный. Начальник подчеркнул, что подобные показатели способствует повышению огневых возможностей и продвижению российских войск.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны ВСУ.

15 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоково в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что на этом участке фронта задействованы подразделения группировки войск «Восток».

Ранее штурмовик раскрыл, на каком языке говорят бойцы ВСУ на передовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами