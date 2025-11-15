Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили Яблоков», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Там добавили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны в районах Терноватого, Гуряйполя, Затишья в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие», — отметило Минобороны РФ.

Также в министерстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские силы атаковали противника в 152 районах.