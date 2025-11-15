На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль Яблоково

Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
true
true
true
close
Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили Яблоков», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Там добавили, что ВС России нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны в районах Терноватого, Гуряйполя, Затишья в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 265-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие», — отметило Минобороны РФ.

Также в министерстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские силы атаковали противника в 152 районах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами