Украинские войска бросили группу тяжело раненых солдат на территории сельхозпредприятия в Ровнополье Запорожской области . Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отделения 114 мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Журавль».

По его словам, когда российский штурмовики «брали опорник (опорный пункт — прим.ред.)», то обнаружили в нем тяжелораненых украинских солдат.

«То есть они [ВСУ] там скапливали именно раненых, это точка эвакуации была у них», — рассказал Журавль.

Командир добавил, что раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказали никакого сопротивления и сразу были взяты в плен. Им оказывается необходимая помощь, подчеркнул российский военный.

До этого пленные украинские бойцы рассказали, что командование ВСУ приказывали подчиненным в Купянске стрелять по мирным жителям. Военные добавили, что сдались в плен по собственной инициативе, когда командование их бросило. Солдаты рассказали, что у них уже не было ни еды, ни боеприпасов.

Ранее были названы потери украинской армии с начала СВО.