Минобороны РФ: бойцы «Востока» освободили более 1,4 тыс. кв. км в 2025 году

С начала 2025 года силами группировки «Восток» было освобождено более 1,4 тысяч квадратных километров территории в ходе СВО на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров», — рассказали в МО.

Там уточнили, что министр обороны России Андрей Белоусов приехал с инспекцией в группировку войск «Восток», где проверил ход выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого в группировке «Восток» заявили, что за последнее время расчеты зенитных FPV-дронов уничтожили более 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это получилось за счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников, отметил начальник управления войск беспилотных систем.

Ранее российские силы взяли под контроль Даниловку в Днепропетровской области.