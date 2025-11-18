На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МО назвали площадь освобожденной группировкой «Восток» территории за год

Минобороны РФ: бойцы «Востока» освободили более 1,4 тыс. кв. км в 2025 году
true
true
true

С начала 2025 года силами группировки «Восток» было освобождено более 1,4 тысяч квадратных километров территории в ходе СВО на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров», — рассказали в МО.

Там уточнили, что министр обороны России Андрей Белоусов приехал с инспекцией в группировку войск «Восток», где проверил ход выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого в группировке «Восток» заявили, что за последнее время расчеты зенитных FPV-дронов уничтожили более 900 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это получилось за счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников, отметил начальник управления войск беспилотных систем.

Ранее российские силы взяли под контроль Даниловку в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами