Economist: новый план США предполагает сокращение ВСУ в 2,5 раза

Мирный план США по Украине предполагает сокращение ВСУ в 2,5 раза, написал в соцсети X журналист The Economist Оливер Кэрролл.

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Однако на этом фоне портал Axios сообщил, что президент Владимир Зеленский не заинтересован в обсуждении новых предложений США по урегулированию на Украине. А спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с лидером Украины в Турции.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине «бредовым».