Зеленский не хочет обсуждать новый план США по решению конфликта на Украине

Axios: Зеленский не заинтересован в обсуждении нового плана США по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в обсуждении новых предложений США по урегулированию на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Как пишет Axios, Зеленский уполномочил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова вести переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. В ходе переговоров с Умеровым было достигнуто «много договоренностей», отмечается в материале.

При этом перед встречей с Умеровым Уиткофф провел подробные обсуждения плана с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Впоследствии планировалась встреча Уиткоффа с Зеленским.

«Американский чиновник заявил, что встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа», — говорится в сообщении издания.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Агентство Reuters отмечало, что предложения США по урегулированию на Украине предполагают отказ Киева от ряда территорий и «некоторых видов оружия».

