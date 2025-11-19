Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «бредовым». Об этом глава Белого дома заявил на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

По словам главы государства, он «спас миллионы людей во многих других» конфликтах. В частности, президент США отметил урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.

»[Президент России Владимир] Путин звонил мне и сказал: «Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались уладить это». Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что у него «достаточно способностей переговорщика» для завершения конфликта на Украине. При этом глава Белого дома подтвердил намерение добиться урегулирования.

В ходе своего выступления Трамп также заявил, что ожидал легкое завершение российско-украинского конфликта благодаря своим хорошим отношениям с Путиным. Однако, по его словам, сейчас президент США разочарован в российском коллеге.

Ранее в США анонсировали «очень многое» со стороны Трампа по Украине.