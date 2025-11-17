Пушилин заявил о расширении зоны контроля ВС РФ в районе Красноармейска

Зона контроля российских войск расширяется в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На Красноармейском направлении продолжается расширение зоны контроля, в том числе в районе Гришина», — сказал Пушилин.

По его словам, в Димитрове началась зачистка многоэтажной застройки, где у ВСУ больше шансов продержаться «какой-то период».

Глава ДНР добавил, что украинские войска предпринимают попытки вырваться из окружения.

14 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове (украинское название — Мирноград). Он отметил, что сообщения между соседними городами больше нет, украинские подразделения «отрезаны друг от друга».

По данным советника, ВС РФ контролируют Красноармейск на 90%.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении окруженных сил ВСУ в Красноармейске.