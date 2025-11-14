На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие разрезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — заявил он.

До этого, как писало агентство Reuters, украинская сторона признала, что Киев не обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего удержания Красноармейска. По данным агентства, речь идет об отсутствии личного состава войск, необходимых для удержания оборонительных позиций.

12 ноября Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Ранее Зеленский заявил, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске.

