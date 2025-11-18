На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотники атаковали Белгородскую область

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадавших нет
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, предварительно пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из дронов взорвался во дворе частного дома в селе Посохово. В результате произошедшего были выбиты окна, а также поврежден фронтон и перебита газовая труба.

Рядом с хутором Гаевка в Волоконовском округе FPV-дрон ударил по машине на парковке предприятия. Автомобиль получил повреждения, добавил Гладков.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО с 8:00 до 13:00 мск сбили пять украинских беспилотников в Брянской и Курской областях.

По информации ведомства, три беспилотника перехватили в Брянской области и два – в Курской области.

В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский дрон в восьми регионах страны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки на коммерческое здание в городе Короча два человека получили ранения.

Ранее ВСУ атаковали энергообъекты в ДНР.

Атаки БПЛА на Россию
© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

