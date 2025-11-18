На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО в ночь на 18 ноября перехватили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины в российских регионах. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По 10 БПЛА уничтожили в Воронежской и Тамбовской областях, по три — в Ростовской и Ярославской, два — в Смоленской и по одному в Брянской, Курской и Орловской областях.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на коммерческое здание в городе Короче два человека получили ранения. Первый пострадавший находится в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз.

Второй пострадавший является сотрудником МЧС. Он получил ожоги лица, рук и ног во время тушения огня и также доставлен в областную клиническую больницу.

Кроме того, ВСУ атаковали две тепловые электростанции в ДНР, что привело к отключению электроэнергии во многих населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
