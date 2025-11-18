Пять украинских беспилотников сбили в Брянской и Курской областях

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской и Курской областях

Средства ПВО с 8:00 до 13:00 мск сбили пять украинских беспилотников в Брянской и Курской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, три беспилотника перехватили в Брянской области и два – в Курской области.

В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский дрон в восьми регионах страны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки на коммерческое здание в городе Короча два человека получили ранения.

Один из пострадавших — сотрудник МЧС. Он получил ожоги лица, рук и ног во время тушения огня и был доставлен в областную клиническую больницу. Три коммерческих объекта были уничтожены огнем.

Кроме того, утром обломки беспилотника повредили торговый центр в Воронежской области.

Ранее ВСУ атаковали энергообъекты в ДНР.