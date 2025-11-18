На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ

Пушилин: ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, многие населенные пункты обесточены
Thomas Peter/Reuters

Две тепловые электростанции в Донецкой народной республике (ДНР) получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к отключению электричества во многих населенных пунктах. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам руководителя республики, в результате ударов по энергосистеме остановились котельные и фильтровальные станции. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий атаки.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции», — написал Пушилин.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские беспилотники предприняли попытку нанести ущерб объектам энергетической инфраструктуры республики. В результате атаки около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества. На тот момент порядка 65 тыс. абонентов оставались без света.

Ранее глава ДНР сообщил о подготовке Красноармейска и Димитрова к эвакуации.

