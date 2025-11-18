В результате атаки БПЛА на коммерческое здание в Белгородской области ранены два человека

Гладков: два человека ранены в результате атаки дронов на город Короча

В результате атаки украинских беспилотников на коммерческое здание в городе Короча два человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Первый пострадавший был доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу. Он находится в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Второй пострадавший является сотрудником МЧС. Он получил ожоги лица, рук и ног во время тушения огня и также доставлен в областную клиническую больницу.

Губернатор уточнил, что огнём в Короче уничтожены три коммерческих объекта. В работах по ликвидации очагов возгорания задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники.

17 ноября Гладков сообщил, что в Короче от удара дрона загорелась кровля торгового центра «Вокзальный». Кроме того, Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка частично временно остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Белгородскую область за сутки атаковали почти 70 беспилотников.