Вашингтон и Эр-Рияд согласовали оборонный пакт

США и Саудовская Аравия фактически согласовали новый двусторонний оборонный пакт, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщает ТАСС

«Мы практически достигли [соглашения]», — отметил американский лидер.

Предполагается, что на встрече первых лиц США и Саудовской Аравии обсуждалась возможная продажа 48 американских истребителей пятого поколения F-35 Эр-Рияду. Сейчас Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, располагающей подобного рода военной техникой.

18 ноября принц бен Салман встретился с американским лидером в Белом доме США. Он прибыл к зданию администрации в сопровождении конной гвардии. У дверей его встретили первые лица США, в том числе сам американский лидер.

В ходе мероприятия корреспондентка АВС уточнила у Трампа, не является ли взаимодействие его семьи с Саудовской Аравией конфликтом интересов с его работой президентом. На что глава Соединенных Штатов заявил, что не имеет отношения к бизнесу своей семьи.

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.