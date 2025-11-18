На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Фейковое СМИ»: Трамп отверг обвинения из-за взаимодействия с Саудовской Аравией

Трамп отверг утверждения о конфликте интересов с бизнесом в Саудовской Аравии
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что взаимодействие его семьи с Саудовской Аравией вступает в конфликт интересов с его работой президента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин президент, уместно ли… чтобы ваша семья занималась бизнесом в Саудовской Аравии, пока вы являетесь президентом, является ли это конфликтом интересов?» – журналистка задала вопрос президенту.

Как отмечается, в ответ Трамп спросил, какое СМИ она представляет. Девушка ответила, что АВС.

«Фейковое СМИ! ABC - фейковое СМИ! Одни из худших в деле, но я отвечу на ваш вопрос. Я не имею никакого отношения к семейному бизнесу», – заявил американский лидер в Белом доме во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

17 ноября принц Саудовской Аравии отправился в США для встречи с Трампом. На следующий день автомобиль бен Салмана прибыл к Белому дому в сопровождении конной гвардии. У дверей его встретили первые лица США, в том числе сам Трамп. В ходе мероприятия американский лидер объявил о планах США продать Саудовской Аравии 48 истребителей F-35.

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами