«Фейковое СМИ»: Трамп отверг обвинения из-за взаимодействия с Саудовской Аравией

Трамп отверг утверждения о конфликте интересов с бизнесом в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что взаимодействие его семьи с Саудовской Аравией вступает в конфликт интересов с его работой президента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин президент, уместно ли… чтобы ваша семья занималась бизнесом в Саудовской Аравии, пока вы являетесь президентом, является ли это конфликтом интересов?» – журналистка задала вопрос президенту.

Как отмечается, в ответ Трамп спросил, какое СМИ она представляет. Девушка ответила, что АВС.

«Фейковое СМИ! ABC - фейковое СМИ! Одни из худших в деле, но я отвечу на ваш вопрос. Я не имею никакого отношения к семейному бизнесу», – заявил американский лидер в Белом доме во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

17 ноября принц Саудовской Аравии отправился в США для встречи с Трампом. На следующий день автомобиль бен Салмана прибыл к Белому дому в сопровождении конной гвардии. У дверей его встретили первые лица США, в том числе сам Трамп. В ходе мероприятия американский лидер объявил о планах США продать Саудовской Аравии 48 истребителей F-35.

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.