Принц Саудовской Аравии отправился в США для встречи с Трампом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты, во время которого он встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

«По указанию хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда и в ответ на приглашение, направленное его королевскому высочеству принцу Мухаммеду ибн Салману ибн Абдель Азизу Аль Сауду, наследному принцу и премьер-министру, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, его королевское высочество наследный принц отбыл сегодня, 17 ноября, в Соединенные Штаты Америки с официальным рабочим визитом», - отмечается в сообщении.

9 сентября принц бен Салман Аль Сауд осудил израильский удар по объектам ХАМАС в Дохе и предложил Катару помощь в обеспечении безопасности. В официальном сообщении заявлялось, что Саудовская Аравия готова предоставить все свои возможности для помощи братской стране в принятии мер по обеспечению безопасности и защите суверенитета.

Ранее стало известно о знакомстве скандально прославившегося финансиста Эпштейна с принцем Саудовской Аравии.