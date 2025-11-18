На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут продать Саудовской Аравии истребители пятого поколения

Трамп объявил о планах продать Саудовской Аравии 48 истребителей F-35
Президент США Дональд Трамп встретил в Вашингтоне наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом пишет РИА Новости.

Мерседес бен Салмана прибыл к Белому дому в сопровождении конной гвардии. У дверей его встретили первые лица США, в том числе сам Трамп, государственный секретарь США Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие политики.

Программа визита бен Салмана включает переговоры в Овальном кабинете, рабочий обед в зале заседаний кабинета министров и официальный ужин.

Предполагается, что на встрече первых лиц США и Саудовской Аравии будет обсуждаться возможная продажа 48 американских истребителей пятого поколения Эр-Рияду. Сейчас Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, располагающей такой техникой.

Саудовский кронпринц отправился в США по приглашению Трампа 17 ноября. Будущий монарх полетел в Штаты с официальным рабочим визитом.

Ранее Саудовский наследный принц обсудил с Путиным урегулирование украинского кризиса.

