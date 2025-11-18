В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в десяти муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Красный уровень угрозы атаки дронов объявлен для Измалковского, Становлянского, Долгоруковского, Елецкого, Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов и в городе Елец.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные уничтожили три управляемые авиабомбы.

Как сообщали в Минобороны, в ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 31 украинский дрон.

Ночью 18 ноября на территории Ульяновской области был введен специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.