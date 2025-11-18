На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в десяти муниципалитетах Липецкой области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в десяти муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщает МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Красный уровень угрозы атаки дронов объявлен для Измалковского, Становлянского, Долгоруковского, Елецкого, Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов и в городе Елец.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные уничтожили три управляемые авиабомбы.

Как сообщали в Минобороны, в ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 31 украинский дрон.

Ночью 18 ноября на территории Ульяновской области был введен специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами