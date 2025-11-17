Над регионами России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили над различными регионами страны 848 украинских беспилотников. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на анализ официальных сообщений Минобороны России.

Самое массовое применение дронов, как указано в этих сводках, зафиксировали в ночь на 14 ноября, когда было сбито 216 аппаратов. Еще 130 беспилотников перехватили в ночь на 13 ноября. Атаки, по данным ведомства, приходились на регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Кроме того, за прошедшую ночь российские военные, по информации министерства, перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими областями.

В Минобороны уточнили, что атаки фиксировались с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября. В этот период, согласно сводке, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской. Еще четыре аппарата перехватили над Воронежской областью, три — над Орловской, а по одному беспилотнику уничтожили в границах Нижегородской и Тульской областей.

Ранее министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».