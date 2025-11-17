На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над регионами России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников

Минобороны сообщило о 848 сбитых дронах ВСУ над регионами России за неделю
true
true
true
close
Shutterstock

Российские средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили над различными регионами страны 848 украинских беспилотников. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на анализ официальных сообщений Минобороны России.

Самое массовое применение дронов, как указано в этих сводках, зафиксировали в ночь на 14 ноября, когда было сбито 216 аппаратов. Еще 130 беспилотников перехватили в ночь на 13 ноября. Атаки, по данным ведомства, приходились на регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Кроме того, за прошедшую ночь российские военные, по информации министерства, перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими областями.

В Минобороны уточнили, что атаки фиксировались с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября. В этот период, согласно сводке, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской. Еще четыре аппарата перехватили над Воронежской областью, три — над Орловской, а по одному беспилотнику уничтожили в границах Нижегородской и Тульской областей.

Ранее министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами