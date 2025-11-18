В Минобороны РФ назвали число уничтоженных за сутки дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные уничтожили три управляемые авиабомбы.

Как сообщали в Минобороны, в ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 31 украинский дрон.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на коммерческое здание в городе Короче два человека получили ранения.

В Воронежской области обломки беспилотников повредили остекление торгового центра. В регионе было уничтожено 11 дронов.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.