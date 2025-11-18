Опасность БПЛА объявлена в Ульяновской области

На территории Ульяновской области введен специальный режим «Беспилотная опасность» в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее оповещение размещено в официальном приложении МЧС России.

В настоящее время ограничения уже введены на всей территории региона.

«На территории Ульяновской области объявлен режим «Беспилотная опасность», — сообщили в МЧС России.

Также в ночь на 18 ноября опасность атаки дронов была объявлена в Липецке и шести муниципальных образованиях области.

Вечером 17 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе непосредственного удара беспилотными летательными аппаратами на территории Лискинского района.

В Минобороны РФ сообщали, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны.

