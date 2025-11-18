На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия передала за границу два истребителя Су-57

ОАК передала иностранному заказчику два российских истребителя Су-57
true
true
true
close
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала за границу два истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

По его словам, истребитель приступил к несению боевого дежурства и демонстрирует свои лучшие качества. Иностранный заказчик доволен, добавил Бадеха.

17 ноября на авиасалоне Dubai Airshow был впервые представлен российский истребитель пятого поколения Су-57Э.

В августе генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что заключено около 25 крупных контрактов стоимостью более $9 млрд на покупку российского самолета.

В мае американский журнал Military Watch Magazine писал, что боевой потенциал истребителя Су-57 вырастет после модернизации. В частности, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика.

Ранее в США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160.

