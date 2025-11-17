На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На авиасалоне в ОАЭ показали российский истребитель Су-57Э

РИА Новости: на Dubai Airshow дебютировал истребитель РФ пятого поколения Су-57Э
Нина Падалко/РИА Новости

На авиасалоне Dubai Airshow был впервые представлен российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что истребитель примет участие в летной программе авиасалона. Гости мероприятия активно фотографируются с российским истребителем.

В августе генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что иностранный заказчик получит первый истребитель пятого поколения Су-57Э в ближайшее время.

По его словам, «Ростех» заключил около 25 крупных контрактов стоимостью более $9 млрд.

В мае американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что боевой потенциал истребителя Су-57 вырастет после модернизации. Обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика, а также расширенный планер для обеспечения большей аэродинамической подъемной силы и улучшенной устойчивости на сверхзвуковых скоростях.

Ранее в США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160.

