Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160

В 19FortyFive назвали незаменимым российский бомбардировщик Ту-160
close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 можно описать одним словом, пишет американское издание 19FortyFive.

«На самом деле многие эксперты в России описывают этот бомбардировщик одним словом — незаменимый», — отмечается в публикации.

Авторы статьи добавили, что на борт Ту-160 помещается до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 12 тысяч километров.

В 19FortyFive также подчеркнули, что самолет, который благодаря своим характерным очертаниям и цвету называют «Белым лебедем», является «мощной и опасной платформой».

Согласно данным из открытых источников, Ту-160 является самым тяжелым, скоростным и мощным боевым самолетом в мире. Он предназначен для поражения целей в удаленных районах и глубоком тылу ядерным и обычным оружием.

До этого в США заявили о преимуществе российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35. Как написал американский журнал The National Interest (TNI), максимальная скорость Су-57 составляет 2,0 Маха, что заметно выше, чем у F-35.

Также, по словам автора статьи, российский истребитель гораздо дешевле американского. Если F-35 оценивается на рынке в сумму от $80 млн до $110 млн, то стоимость Су-57 варьируется от $35 до $40 млн.

Ранее российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами