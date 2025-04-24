В США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 можно описать одним словом, пишет американское издание 19FortyFive.

«На самом деле многие эксперты в России описывают этот бомбардировщик одним словом — незаменимый», — отмечается в публикации.

Авторы статьи добавили, что на борт Ту-160 помещается до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. Дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 12 тысяч километров.

В 19FortyFive также подчеркнули, что самолет, который благодаря своим характерным очертаниям и цвету называют «Белым лебедем», является «мощной и опасной платформой».

Согласно данным из открытых источников, Ту-160 является самым тяжелым, скоростным и мощным боевым самолетом в мире. Он предназначен для поражения целей в удаленных районах и глубоком тылу ядерным и обычным оружием.

До этого в США заявили о преимуществе российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35. Как написал американский журнал The National Interest (TNI), максимальная скорость Су-57 составляет 2,0 Маха, что заметно выше, чем у F-35.

Также, по словам автора статьи, российский истребитель гораздо дешевле американского. Если F-35 оценивается на рынке в сумму от $80 млн до $110 млн, то стоимость Су-57 варьируется от $35 до $40 млн.

Ранее российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии.