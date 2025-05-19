В США оценили боевой потенциал российского истребителя Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 станет еще эффективнее после недавно прошедшей модернизации. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Недавно были представлены новые подробности конструктивных особенностей Су-57М1, среди которых наиболее заметными являются расширение планера для обеспечения большей аэродинамической подъемной силы и улучшенной устойчивости на сверхзвуковых скоростях», — говорится в сообщении.

Помимо этого, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика.

12 мая стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала министерству обороны партию новых истребителей Су-35С. В «Ростехе» отметили, что летчики высоко оценивают летные качества самолетов. По их словам, характеристики техники полностью соответствуют требованиям для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе.

Ранее стало известно о проблемах с F-35 из-за лицензий на металлы в Китае.