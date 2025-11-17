В Смоленской области объявили беспилотную опасность

В Смоленской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Атаку дронов отражают силы противовоздушной обороны.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие, не подходить к окнам, не снимать на фото и видео действия сил противовоздушной обороны.

17 ноября в городе Короче Белгородской области произошел пожар в коммерческом объекте после атаки беспилотного летательного аппарата.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что прошлой ночью украинские беспилотники предприняли попытку нанести ущерб объектам энергетической инфраструктуры республики. В результате атаки около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 104 беспилотных аппарата самолетного типа.

Ранее в Кремле высказались об ответе России на атаку на порт Новороссийска.