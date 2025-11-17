Пушилин заявил об обесточивании полумиллиона абонентов после удара дронами

Пушилин: около 500 тысяч абонентов в ДНР остались без света после атаки дронов

Прошлой ночью украинские беспилотники попытались нанести ущерб объектам энергетической инфраструктуры Донецкой народной республики. Об этом губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате атаки около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества.

Пушилин указал, что энергетические службы сразу начали аварийно-восстановительные работы. К настоящему моменту свет восстановлен в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке. Экстренные работы продолжаются.

Электричество пропало в нескольких районах Донецка. По данным корреспондента РИА Новости, без света остались Ворошиловский, Куйбышевский, Калининский и Киевский районы.

15 ноября украинские дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, из-за налета беспилотников проблемы с электроснабжением возникли в городе Днепрорудное и соседних селах. Без света остались около 44 тысяч человек.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.