Минобороны отчиталось об уничтожении более сотни украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 104 украинских беспилотника за сутки
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО за последние сутки уничтожили 104 беспилотных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса, железнодорожной инфраструктуре, складам беспилотников дальнего действия, а также по местам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего удары зафиксировали в 142 районах.

В этот же день военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что потери украинских силовых формирований, включая иностранных наемников, превысили 3,3 тыс. человек на участках в районе Луганской народной республики.

По его оценке, наиболее существенный урон украинская сторона понесла в зоне ответственности группировки войск «Запад». Речь идет о Купянском, Боровском и Краснолиманском направлениях, а также о территориях ЛНР, контролируемых Киевом.

Марочко отметил, что за тот же период российские подразделения вывели из строя девять танков, 31 артиллерийское орудие, 82 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 87 складов с боеприпасами, топливом и другими ресурсами, а также 325 единиц автомобильной техники украинских сил.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

