В Кремле высказались об ответе России на атаку на порт Новороссийска

Ответы российской стороны на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая порт Новороссийска, осуществляются на регулярной основе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста об ответе России на приостановку поставок нефти из порта Новороссийска, которая была вызвана атакой украинских беспилотников.

«Ну, вы видите, что, собственно, ответы на подобные действия киевского режима осуществляются на регулярной основе, и наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры и продолжают эту работу», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что у российской стороны есть необходимый потенциал для ликвидации последствий в сжатые сроки и возобновления всех экспортных отгрузочных мероприятий.

Новороссийск ночью 14 ноября подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники писало, что морской торговый порт Новороссийска приостановил экспортные поставки нефти после удара. На этом фоне был зафиксирован рост цен на мировом рынке: стоимость барреля Brent поднялась на 1,6% до $64, а WTI — на 1,8% до $59,7.

Ранее стало известно, что обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти».