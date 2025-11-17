На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области загорелся ТЦ после атаки беспилотника

Гладков: в Короче после атаки БПЛА загорелся коммерческий объект
true
true
true

В городе Короче Белгородской области произошел пожар в коммерческом объекте после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. Пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания», — написал глава региона, опубликовав фото горящего торгового центра «Вокзальный».

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Гладков добавил, что при еще одном ударе БПЛА были выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Кроме того, Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка частично временно остались без электроснабжения, отметил губернатор.

16 ноября Гладков сообщил, что женщину госпитализировали после атаки БПЛА на поселок Борисовка. Глава региона рассказал, что беспилотник ударил по коммерческому объекту. При детонации загорелись навес, оборудование и автомобиль. Их потушили пожарные.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
