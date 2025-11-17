На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции обозначили сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

Министр Гюлер: изучение записей разбившегося C-130 может занять два месяца
Irakli Gedenidze/Reuters

Изучение записей бортового самописца военно-транспортного самолета C-130 турецких ВВС, который разбился на территории Грузии, может занять два месяца. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает телеканал Haberturk.

«Процесс расшифровки ящиков и получения первых результатов займет не менее двух месяцев», — сказал глава оборонного ведомства.

О крушении самолета стало известно 12 ноября. По данным Минобороны Турции, воздушное судно вылетело из Азербайджана.

В Грузнавигации рассказали, что самолет не подавал сигнал бедствия, однако пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. Специалисты оперативно начали поисково-спасательную операцию.

13 ноября газета Hürriyet сообщила, что C-130 мог быть сбит, поскольку развалился в воздухе. Однако эксперты придерживаются иной версии — причиной катастрофы стала техническая неисправность. В частности, рассматривается возможность коррозии фюзеляжа. Точную причину установят после анализа найденных «черных ящиков». Тем временем минобороны Турции решило приостановить эксплуатацию самолетов C-130. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии заявили, что нашли все фрагменты для расследования крушения турецкого С-130.

